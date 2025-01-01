Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Herzlos

SAT.1Staffel 4Folge 51
Herzlos

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 51: Herzlos

21 Min.Ab 12

Grausamer Fund auf einer Müllkippe: Der Müllmann Axel Möller wird tot in einem stinkenden Abfallberg gefunden. Ihm wurde auf bestialische Weise ein Stück seiner Haut entfernt. Die Kommissare nehmen die Fährte des Täters auf und stoßen auf eine Familie zwischen Liebe, Hass und Verzweiflung.

