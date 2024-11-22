Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Waldsterben

SAT.1Staffel 4Folge 55vom 22.11.2024
Waldsterben

WaldsterbenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 55: Waldsterben

22 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 12

Wald ohne Wiederkehr: Der 18-jährige Timo Färber wird blutüberströmt und mit eingeschlagenem Schädel gefunden. Von seiner Freundin Maria, die am Tatort mit ihm zusammen gesehen wurde, fehlt jede Spur. Was ist der Schülerin zugestoßen?

