Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 57: Cowboys und Indianer
21 Min.Folge vom 14.11.2020Ab 12
Anschlag im Dunkeln: Auf ihrem Heimweg wird die 27-jährige Melina Burg die Treppen einer Fußgängerunterführung hinuntergestoßen. Fieberhaft begeben sich die Kommissare auf die Suche nach dem Täter - doch die einzige Zeugin schwebt weiterhin in Lebensgefahr ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1