Cowboys und Indianer

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 57vom 14.11.2020
Folge 57: Cowboys und Indianer

21 Min.Folge vom 14.11.2020Ab 12

Anschlag im Dunkeln: Auf ihrem Heimweg wird die 27-jährige Melina Burg die Treppen einer Fußgängerunterführung hinuntergestoßen. Fieberhaft begeben sich die Kommissare auf die Suche nach dem Täter - doch die einzige Zeugin schwebt weiterhin in Lebensgefahr ...

SAT.1 GOLD
