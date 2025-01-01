Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 58: Waschen, schneiden, töten
21 Min.Ab 12
Mit abgeschnittenen Haaren und gebrochenem Genick liegt die junge Friseurin Tanja Schulte an einer Böschung. Die Kommissare recherchieren im Leben der Toten und stoßen auf Intrigen zwischen Schere und Shampoo.
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
