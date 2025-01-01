Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Des Königs neue Kleider

SAT.1Staffel 4Folge 9
Des Königs neue Kleider

22 Min.Ab 12

Tödlicher Sexunfall oder eiskalter Mord? Der 46-jährige Richard König wird halbnackt und mit einem Damenslip in seiner Bademanteltasche tot aufgefunden. Die Kommissare tauchen in eine Welt zwischen Sein und Schein, um das Geheimnis des Opfers zu lüften und so den Täter zu entlarven.

SAT.1
