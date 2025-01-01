Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 9: Des Königs neue Kleider
22 Min.Ab 12
Tödlicher Sexunfall oder eiskalter Mord? Der 46-jährige Richard König wird halbnackt und mit einem Damenslip in seiner Bademanteltasche tot aufgefunden. Die Kommissare tauchen in eine Welt zwischen Sein und Schein, um das Geheimnis des Opfers zu lüften und so den Täter zu entlarven.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1