Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Du sollst mich ehren

SAT.1Staffel 5Folge 1vom 20.12.2024
Du sollst mich ehren

Du sollst mich ehrenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 1: Du sollst mich ehren

22 Min.Folge vom 20.12.2024Ab 12

Die 17-jährige Ebru Üstün erschießt den Studenten Till Schumann - angeblich aus Notwehr. Doch die Tat wirft viele Fragen auf: Deckt Ebrus Familie den wahren Täter? Zwischen Ehre und Tradition tasten sich die Kommissare Stück für Stück an die grausame Wahrheit heran ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen