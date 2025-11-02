Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 102vom 02.11.2025
21 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Die Psychologin Dr. Susanne Erbacher kündigt in einem Abschiedsbrief offenbar ihren Selbstmord an. Die Kommissare suchen gemeinsam mit ihrem Ex-Mann nach der Leiche. Als sie schließlich die Praxis durchsuchen, machen sie einen grausamen Fund.

SAT.1
