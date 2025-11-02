Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 102: Blutige Wahrheit
21 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Die Psychologin Dr. Susanne Erbacher kündigt in einem Abschiedsbrief offenbar ihren Selbstmord an. Die Kommissare suchen gemeinsam mit ihrem Ex-Mann nach der Leiche. Als sie schließlich die Praxis durchsuchen, machen sie einen grausamen Fund.
