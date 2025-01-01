Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 105
Folge 105: Von Elfen und Orks

21 Min.Ab 12

Auf dem Fantreffen eines Computerspiels wird die Leiche der 21-jährigen Eva Krieger aufgefunden. Tragischer Unfall oder brutaler Mord? Die Kommissare stoßen bei ihren Ermittlungen auf dunkle Geheimnisse aus einer anderen Welt ...

