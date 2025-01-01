Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 113: Puder, Pumps und Prüderie
22 Min.Ab 12
Travestiestar Linette Bohême wird tot im Cabaret "Startreff" aufgefunden. Die Tatwaffe - eine Discokugel - und ein angesägter Absatz deuten auf einen Täter aus den eigenen Reihen. Zwischen Puder, Pumps und Prüderie fahnden die Kommissare nach dem Täter.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
