Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 134: Spinnefeind
22 Min.Ab 12
Mörder auf acht Beinen: Nach dem Biss einer Schwarzen Witwe stirbt Denise Kampen einen qualvollen Tod. Unfall oder geplanter Mord? Die gefährlichen Ermittlungen in der Welt der exotischen Tiere fordern Nerven wie Drahtseile - denn die hochgiftige Spinne ist noch auf freiem Fuß ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1