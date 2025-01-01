Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 136: Schuld verjährt nie
22 Min.Ab 12
Dirk Klien wurde in seinem eigenen Bett ermordet. Er ist nackt und gefesselt. Eine Sexualstraftat? Wie geriet der Mann mit dem Sauberkeitsfimmel in diese Situation? Als die Kommissare die Vergangenheit des Opfers durchleuchten, stoßen sie auf ein unvorstellbares Horrorszenario.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1