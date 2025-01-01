Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 169: Mein Kind in dir
22 Min.Ab 12
Eisiger Fund im Morgengrauen - die Krankenschwester Franziska Klein wird auf ihrem Heimweg niedergeschlagen und erwürgt. Die Kommissare stoßen bei ihren Ermittlungen auf Ärzte, die reichen Kindersegen versprechen und blanke Verzweiflung zurücklassen ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
