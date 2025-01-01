Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 173: Jede Hilfe kam zu spät
22 Min.Ab 12
Panisch und völlig verwirrt hetzt die 37-jährige Nora Walden nur mit einem Bademantel bekleidet durch die Nachbarschaft. Als sie endlich die Tür ihres Nachbarn Ron Kessler erreicht, fallen in ihrem Haus zwei Schüsse. Welche Tragödie hat sich dort abgespielt?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1