Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 179: Stiller Tod
22 Min.Ab 12
Mord im Kino: Während eines nächtlichen Horror-Movies wird Ben Schwarz brutal erstochen. Die Kommissare ermitteln zwischen Selbstjustiz und tödlichen Geheimnissen im Boxermilieu - bis sie auf die schmerzliche Wahrheit stoßen ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
