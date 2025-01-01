Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Das Liebesduell

SAT.1Staffel 5Folge 18
Das Liebesduell

Folge 18: Das Liebesduell

22 Min.Ab 12

Der 19-jährige Internatsschüler Timo Gerdes wird erstochen im Wald aufgefunden. In seinem Bauch steckt ein Florett. Warum musste Timo sterben? Die Kommissare auf Spurensuche zwischen Liebe, Leid und Lust.

