Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 18: Das Liebesduell
22 Min.Ab 12
Der 19-jährige Internatsschüler Timo Gerdes wird erstochen im Wald aufgefunden. In seinem Bauch steckt ein Florett. Warum musste Timo sterben? Die Kommissare auf Spurensuche zwischen Liebe, Leid und Lust.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
