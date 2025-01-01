Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 196: Bademeister küsst man nicht
22 Min.Ab 12
Der Schwimmbad-Casanova Darius Hutter ist tot. Sein lebloser Körper wird im Becken des Freizeitbades "Ruhrtalwelle" gefunden. Welche Frauengeschichte wurde dem knackigen Bademeister zum Verhängnis?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1