Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 23: Die Todesstrafe
22 Min.
Mit vier Schüssen wird die 17-jährige Schülerin Silke Lohmann getötet. Ihr Vater, ein bekannter Richter, liegt schwer verletzt im Wohnzimmer des Hauses. Der brutale Racheakt eines Verurteilten? Oder steckt etwas ganz anderes hinter der feigen Tat?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1