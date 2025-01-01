Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 47: Verdecktes Spiel
22 Min.
Models, Macht und Mädchenträume: Die Kommissare greifen eine halbnackte und völlig verstörte junge Frau auf. Sie sagt aus, bei einem Fotoshooting der Agentur "Beautyfaces" brutal vergewaltigt worden zu sein. Die Kommissare Conny Niedrig und Bernie Kuhnt wollen der Sache auf den Grund gehen und schleusen Ermittlerin Nina als Model in die Agentur ein. Doch damit begibt sie sich in große Gefahr ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1