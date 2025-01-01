Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 50: Der sterbende Schwan
22 Min.
Ausgetanzt? Kurz vor der "Schwanensee"-Premiere wird die junge Balletttänzerin Julia Riedel Opfer eines Gewaltverbrechens. Zwischen Spitzenschuhen und knochenhartem Training nehmen die Kommissare die Ermittlungen auf und verfolgen den Traum einer Primaballerina ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1