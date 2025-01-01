Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Abgrundtiefe Liebe

SAT.1Staffel 5Folge 6
Abgrundtiefe Liebe

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 6: Abgrundtiefe Liebe

22 Min.Ab 12

Die Prostituierte Melissa Uhlbeck stürzt von einer Brücke in den Tod. Ein Augenzeuge will die Tat gesehen haben: Es war Mord, behauptet er. Die Kommissare ermitteln in einer Welt aus hartem Sex, gespielter Leidenschaft und ehrlicher Liebe.

