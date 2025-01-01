Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 71: Mörderische Diagnose
22 Min.
Nach einer Routine-OP kommt Werner Kemper nicht mehr zu sich und stirbt im Krankenbett - der Tod gibt Rätsel auf. Haben es die Kommissare mit Ärztepfusch zu tun oder hatte der reiche und mehrfach geschiedene Mann Feinde in der eigenen Familie?
