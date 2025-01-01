Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 84: Das Geständnis eines Mörders
22 Min.
Mordanschlag auf offener Straße: Bernd Stetting wird überfahren und gesteht kurz vor seinem Tod, dass er der gesuchte Prostituierten-Mörder ist. Ist das die Wahrheit oder eine Lüge? Die Kommissare ermitteln in seiner Vergangenheit und machen eine grauenvolle Entdeckung.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1