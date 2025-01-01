Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Express in den Tod

SAT.1Staffel 8Folge 105
Folge 105: Express in den Tod

22 Min.Ab 12

Nicki, die Tochter von Kommissarin Conny Niedrig, befindet sich mit ihrer Freundin Bianca auf dem Weg nach Paris, als sie im Zug von einem Mann als Geisel genommen werden. Während Nicki alles versucht, dieser scheinbar ausweglosen Situation zu entkommen, steht Conny Todesängste aus. Doch dann eskaliert das Ganze, und es fallen Schüsse ...

SAT.1
