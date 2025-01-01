Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schwesterherz

Staffel 8Folge 120
Folge 120: Schwesterherz

22 Min.Ab 12

Kommissar Christian König liegt mit Kreuzbandriss in einer Duisburger Klinik, als die Krankenschwester Sandy Herz brutal erstochen wird. Christian ermittelt trotz seiner Verletzung in dem Krankenhaus und kommt dem Täter dabei gefährlich nahe ...

