Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 22: Gefangen
23 Min.Ab 12
Zerstückelt und in Tüten verpackt wird der Ex-Häftling Robert Mielbrecht auf einer Deponie gefunden. Die erste Spur führt zu seinem damaligen Vergewaltigungsopfer Lena Kirsch, doch die gibt den Kommissaren weitere Rätsel auf.
