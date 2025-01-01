Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Spiel mit der Angst

SAT.1Staffel 8Folge 32
Spiel mit der Angst

Spiel mit der AngstJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 32: Spiel mit der Angst

22 Min.Ab 12

Als der Partykönig Maximilian Heinerbach nach einer durchzechten Nacht aufwacht, ist nichts mehr wie es war: An seinem Körper tickt eine Bombe, und seine Freundin ist entführt worden. Die Kommissare versuchen, das Leben des Mannes zu retten. Doch plötzlich klingelt das Telefon ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen