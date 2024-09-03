Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Verbraten

SAT.1Staffel 8Folge 41vom 03.09.2024
Folge 41: Verbraten

22 Min.Folge vom 03.09.2024Ab 12

Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, aber was einen heiß macht, kann einen kalt machen: Zwischen frustrierten Köchen, tödlichen Bratpfannen und verlogenen Konkurrenten versuchen die Kommissare, den Mord an dem Restaurantbesitzer Giovanni Torres aufzuklären.

SAT.1
