Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 50: Heimatgefühle
22 Min.Ab 12
Mary O'Connor, Besitzerin eines Irish Pub, wird inmitten ihrer Gäste ermordet. Wurde sie von ihrer Vergangenheit eingeholt oder unterschrieb sie mit der Entscheidung, zurück nach Irland zu gehen, ihr Todesurteil?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1