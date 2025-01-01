Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 52: Doppelkopf
22 Min.Ab 12
Unter einer Autobahnbrücke werden die Leichen von Max Birkel und Fernando Gomez gefunden, beide mit einem Kopfschuss regelrecht hingerichtet. Auf der Suche nach dem Täter stoßen die Kommissare auf einen mörderischen Cocktail aus tödlichen Drogen, unschuldigen Opfern und offenen Rechungen ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
