Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 58: Göttliche Fügung
22 Min.Folge vom 16.09.2024Ab 12
Während Heiko Bachmann einen qualvollen Tod stirbt, malträtiert jemand eine Voodoo-Puppe mit seinem Namen. Die Kommissare bezweifeln, dass der Mann durch Voodoo-Zauber gestorben ist. Doch die Wahrheit ist nicht weniger wahnsinnig.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1