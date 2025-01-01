Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 88: Jeder Schlag ein Treffer
22 Min.Ab 12
Maren Braun flüchtet vor ihrem gewalttätigen Ehemann ins Frauenhaus - kurz darauf wird er selbst schwer verletzt aufgefunden. Wurde der Täter zum Opfer? Die Kommissare versuchen, die Spirale der Gewalt zu stoppen, doch anscheinend sind sie immer einen Schritt hinterher...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
