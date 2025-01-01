Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 95: Cha Cha in Duisburg
22 Min.Ab 12
Während die Kommissare Conny Niedrig und Bernie Kuhnt einen Tanzkurs besuchen, wird die Krankenschwester Sophia Wolters vergiftet. Wurde ihr liebeskranker Ex-Freund zum Mörder?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
