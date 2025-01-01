Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 98: Privatdetektei Krüger
23 Min.Ab 12
Der Privatdetektiv und ehemalige Polizist Karsten Krüger wird erschossen aufgefunden. Beim Eintreffen der Kommissare flüchtet ein Motorradfahrer vom Tatort. Hatte der Detektiv eine zu heiße Spur oder kostete ihn seine Spielsucht das Leben?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
