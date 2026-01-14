Norman Normal
Folge 10: Pickelalarm
24 Min.Folge vom 14.01.2026
Norman ist geknickt, als am Vorabend seiner großen Schulrede ein Pickel auf seinem Kinn wächst. Dabei weiß er gar nicht, wie gut er's hat. Denn Fräulein Kabumm hat eine Paste entwickelt, die weltweit den Ausbruch extremer Pickel auslöst.
