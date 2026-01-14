Norman Normal
Folge 2: Baby IQ in Gefahr
24 Min.Folge vom 14.01.2026
Normans wir von seinen Eltern gezwungen, auf der Geburtstagsparty seiner kleinen Schwester aufzutreten. Damit zerschlägt sich sein Traum, ein Rockstar zu werden. Aber Dr. Taff hat andere Pläne für Baby IQ: Er entführt das aufmüpfige Kleinkind, um dessen unglaubliche Gehirnleistungen für sich zu nutzen.
