Norman Normal

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 2vom 14.01.2026
24 Min.Folge vom 14.01.2026

Normans wir von seinen Eltern gezwungen, auf der Geburtstagsparty seiner kleinen Schwester aufzutreten. Damit zerschlägt sich sein Traum, ein Rockstar zu werden. Aber Dr. Taff hat andere Pläne für Baby IQ: Er entführt das aufmüpfige Kleinkind, um dessen unglaubliche Gehirnleistungen für sich zu nutzen.

Studio 100 Kids
