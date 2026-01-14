Norman Normal
Folge 20: Zehnmalklug in Love
24 Min.Folge vom 14.01.2026
Zehnmalklug ist verliebt. Allerdings weiß er nicht, daß das Objekt seiner Begierde, Edith Stone, niemand anderes ist als seine Erzfeindin Lady Fantastic. Als Zehnmalklug schließlich doch hinter Ediths wahre Identität kommt, ist es vielleicht ganz nützlich, daß Normans derzeitige Leidenschaft einem neuen Videospiel gilt.
Norman Normal
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
0