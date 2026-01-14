Norman Normal
Folge 16: Akte N
24 Min.Folge vom 14.01.2026
Norman und seine Freunde drehen ihren ersten Science-Fiction-Film. Sie wissen allerdings nicht, dass Zehnmalklug einen Vertrag mit echten Aliens abgeschlossen hat. Er ist bereit, den Filmemachern zu helfen, wenn für ihn ein Posten als Kulturchef herausspringt. Die Powerfamilie greift ein.
Norman Normal
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
0