Gedächtnisschwund

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 19vom 14.01.2026
Folge 19: Gedächtnisschwund

24 Min.Folge vom 14.01.2026

Durch die Gedächtnisschwund-Strahlen der Strahlemanns hat die Powerfamilie ihr Erinnerungsvermögen verloren. Doch bevor sie irgendetwas gegen die Gedächtnisschwund-Epidemie, die den ganzen Planeten zu überrollen droht, unternehmen kann, muß Norman sie überzeugen, daß sie Superhelden sind. Kein leichtes Unterfangen!

Studio 100 International
