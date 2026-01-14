Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 18vom 14.01.2026
24 Min.Folge vom 14.01.2026

Baby IQ liegt mit einer schweren Grippe im Bett. Norman und Martin sollen aufpassen, als die Eltern weg müssen. Da die beiden lieber einen Horrofilm anschauen, müssen sie sich für das Baby etwas einfallen lassen. Das ist schwieriger als gedacht.

Studio 100 International
