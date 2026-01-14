Norman Normal
Folge 18: Tanz auf dem Vulkan
24 Min.Folge vom 14.01.2026
Baby IQ liegt mit einer schweren Grippe im Bett. Norman und Martin sollen aufpassen, als die Eltern weg müssen. Da die beiden lieber einen Horrofilm anschauen, müssen sie sich für das Baby etwas einfallen lassen. Das ist schwieriger als gedacht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Norman Normal
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
0