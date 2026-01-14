Der Weg zum totalen WissenJetzt kostenlos streamen
Norman Normal
Folge 6: Der Weg zum totalen Wissen
24 Min.Folge vom 14.01.2026
Wie üblich wird Norman in der Schule schikaniert, doch dank eines improvisierten Kampfkunst-Trainings durch Georg den Wunderhund holt Norman zum Gegenschlag aus. Auch Zehnmalklug ist nicht faul! Diesmal ist er auf der Suche nach fünf antiken Steinen. Sie weisen den Weg zum "Totalen Wissen".
Norman Normal
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
0