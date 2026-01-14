Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 6vom 14.01.2026
Wie üblich wird Norman in der Schule schikaniert, doch dank eines improvisierten Kampfkunst-Trainings durch Georg den Wunderhund holt Norman zum Gegenschlag aus. Auch Zehnmalklug ist nicht faul! Diesmal ist er auf der Suche nach fünf antiken Steinen. Sie weisen den Weg zum "Totalen Wissen".

