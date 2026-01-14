Norman Normal
Folge 23: Die Nervensäge
24 Min.Folge vom 14.01.2026
Norman und die Powerfamilie haben alle Hände voll zu tun, als der harmlos scheinende kleine Louis zu Besuch kommt. Als wäre das nicht genug, kreuzt auch noch Fräulein Kabumm auf. Sie besitzt ein neues Computer-Virus, dessen Einsatz zu einem weltweiten Chaos führen würde. Doch noch ist nicht klar, wer die größere Gefahr für die Gesellschaft darstellt: Fräulein Kabumm oder Louis der Schreckensknabe?
