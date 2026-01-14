Norman Normal
Folge 26: Der Knüller
24 Min.Folge vom 14.01.2026
Das mußte ja passieren. Dr. Taff, Fräulein Kabumm, Zehnmalklug und die Strahlemanns haben sich zusammengetan. Ihre Mission ist natürlich, die Powerfamilie zu zerstören. Das könnte der exklusive Aufmacher für Normans und Martins neue Schülerzeitung und damit der Garant zum Erfolg zu werden.
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
0