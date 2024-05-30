Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 30.05.2024
43 Min.Folge vom 30.05.2024Ab 12

Einer der krassesten Fälle für Notfallsanitäter Matthias Jansen: Er muss sich um eine lebensgefährlich verletzte Frau kümmern, die Opfer häuslicher Gewalt wurde. Dabei ist der Täter die ganze Zeit bei dem Einsatz dabei. - Eine verletzte, ältere Frau liegt hilflos in der Wohnung und die Tür ist verschlossen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt für Notfallsanitäter Patrick Eschbach ...

