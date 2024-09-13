NOTRUF
Folge vom 13.09.2024: Ein Baum war im Weg
44 Min.Folge vom 13.09.2024Ab 12
Ein Mann kommt von der Straße ab, das Auto rauscht eine Böschung runter. Der Unfallmelder setzt zwar vorbildlich den Notruf ab, doch dann begeht er einen fatalen Fehler. - Notfallsanitäter Christian Strzoda und sein Kollege eilen zu einem älteren Herrn. Doch durch die Anwesenheit der Retter verschärft sich in diesem Einsatz die Situation noch einmal drastisch. - Obwohl Rentnerin Hilde immer ein Auge auf ihren Rüdiger hat, passiert ein Unglück mit schwerwiegenden Folgen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1