NOTRUF
Folge vom 26.07.2024: Hilfe für Mama
44 Min.Folge vom 26.07.2024Ab 12
Als Jo Bungarz zu einem Hausbrand gerufen wird, bangt er um die Gesundheit der Bewohnerin, während sie selbst von einer ganz anderen Sorge geplagt wird. - Notruf eines Sechsjährigen: In diesem emotionalen Einsatz von Notfallsanitäter Christian Strzoda wird ein kleiner Junge zu einem echten Helden und rettet seiner Mutter somit das Leben. - Als dem Elektriker bei der Arbeit der Boden unter den Füßen verrutscht, zieht er sich eine blutige Verletzung zu.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
