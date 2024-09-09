Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 09.09.2024
44 Min.Folge vom 09.09.2024Ab 12

Dr. Emmanuel Ngassa behandelt einen trockenen Alkoholiker in einem nervenaufreibenden Einsatz. - Johanna möchte aus dem Mehrgenerationenhaus ausziehen, weiß jedoch nicht, wie sie das ihrer 83-jährigen Mutter beibringen soll. Gerade als Johanna die Bombe platzen lassen will, findet sie die Rentnerin schwer verletzt in deren Wohnung vor. - Bei einem Waldspaziergang gerät das Ehepaar Schuster in einen Streit. Kurz darauf findet Gabriele ihren Liebsten verletzt und verwirrt vor.

