NOTRUF
Folge vom 12.08.2024: Kein frohes neues Jahr
44 Min.Folge vom 12.08.2024Ab 12
Explosiver Nachmittag: Als einem Jugendlichen ein Feuerwerkskörper im Gesicht explodiert ist für Notfallsanitäter Mike Rauch höchste Eile geboten. - Eine kryptische Einsatzmeldung erreicht Notfallsanitäter Christian Strzoda und seinen Kollegen. Was erwartet die Rettungskräfte beim Eintreffen in der Wohnung einer Katzenfreundin? - Nachdem ein Rentner in seinem Garten eine Treppe runterstürzt, sieht er keinen Grund, den Notruf zu verständigen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1