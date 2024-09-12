NOTRUF
Folge vom 12.09.2024: Stress!
44 Min.Folge vom 12.09.2024Ab 12
Ein Hobbyhandwerker freut sich darauf, seine neue Bohrmaschine auszuprobieren. Doch plötzlich passiert ein grobes Missgeschick, das eine noch viel schwerwiegendere Verletzung nach sich zieht. - Eine Hundebesitzerin stürzt die Treppen hinunter. Da sie ihre Hunde nicht alleine lassen will, verharmlost sie den Unfall. Doch dessen Folgen sind schlimmer als sie glaubt. - Ein Ehepaar steckt in den letzten Urlaubsvorbereitungen, als sich plötzlich ein Unglück ereignet.
