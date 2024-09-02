Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 02.09.2024
Folge vom 02.09.2024: Verrückt

43 Min.Folge vom 02.09.2024Ab 12

Voller Vorfreude richtet die 23-jährige Liv Niemann ihre erste eigene Wohnung ein - bis ihr ein Möbelstück plötzlich zum lebensbedrohlichen Verhängnis wird. - Norbert Gürtler will mit seiner in die Jahre gekommenen Flex eine Steinplatte zerteilen. Da erwartet ihn auf einmal eine böse Überraschung. - Eine Fahrschülerin steht vor ihrer praktischen Führerscheinprüfung. Dann aber nimmt plötzlich ihre Nervosität so sehr überhand, dass ihr der Rettungsdienst zu Hilfe kommen muss.

