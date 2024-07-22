NOTRUF
Folge vom 22.07.2024: Attacke auf Backe
43 Min.Folge vom 22.07.2024Ab 12
Ein junger Mann leidet plötzlich unter ständigen Krampfanfällen. Kann Notfallsanitäter Christian Strzoda rechtzeitig herausfinden, was dem Patienten fehlt? - Nach einer durchzechten Nacht stürzt ein vollbesetztes Auto in die Tiefe. Ein herausfordernder Großeinsatz für Notfallsanitäter Patrick Eschbach beginnt. - Der Besuch eines junges Mannes in der Spielhalle endet nicht wie erwartet mit einem dicken Geldgewinn, sondern mit einem Angriff auf seinen Allerwertesten.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
